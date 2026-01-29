ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡಿನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದೀಗ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗಂಡಸರು ಹಾಕುವ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು, ಗಂಡಸರಿಂದ ಕೂದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣೆ ಬೋಳು, ಕಿವಿ ಬೋಳು, ಕೈ ಬೋಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಾವೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನೇನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದಿರಿಸು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೀರೆಗಳು ಮದುವೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಬೇಡ್ರಪ್ಪೋ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಕೂದಲಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ. ಜಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುವ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್!
ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳಚುತ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅದನ್ನು ಗಬಕ್ ಎಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರು. ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ, ಕೈಗೆ ಬಳೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಗಂಡು ಯಾರು, ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜೀನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟರೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕುರ್ತಾ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಲು, ಬದಲು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವುದೇ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಟ-ನಟಿಯರಿಂದ. ಇವರಿಗೆ ಅವರೇ ಗಾಡ್ ಫಾದರು, ಮದರು. ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ಅವರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಅವರ ಹಾವ ಭಾವ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತಾವೂ ಆ ನಟನನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದರೆ ಸುಮ್ನೆನಾ?
ಸುದೀಪ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್
ಇದೀಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಎನ್ನಿಸಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೊಟ್ಟು ಹಲವು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹೇರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಡಸರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೂದಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಿಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಸಂಖ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟೈಲ್ ತಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.