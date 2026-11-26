ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಭಾರಿ ತಿರುವು ನೀಡಿದ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯಂತಿವೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
1978ರಲ್ಲಿ 'ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜಮೀನ್ದಾರನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಐವರು ಯುವಕರು ಸಿಡಿದೇಳುವ ಈ ಕಥೆ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ (1978) ಬಾಪು ಅವರು ಇದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ (ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂದೆ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ'ವರೆಗೆ!
2018ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ, ಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಕೀಯ, ಊರಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಯಕ ತಿರುಗಿಬೀಳುವ ಶೈಲಿಯು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನವೂರಿ ಪಾಂಡವುಲು' (ಅಂದರೆ ಮೂಲ 'ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು') ಚಿತ್ರದ ಆಧುನಿಕ ರೂಪ ಎಂದು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು!
ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಮನಸೋತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, 1980ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ ಪಾಂಚ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 1982ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಪಣ್ಣೈ ಪುರತ್ತು ಪಾಂಡವರ್ಗಳ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ (ಕರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ 'ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು', ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.