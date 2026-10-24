Ambika Srinath friendship: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಮೇರು ತಾರೆಯರಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ -ಅಂಬಿಕಾ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕೆನ್ನೆಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನೀಡಿದ ಆ ತಮಾಷೆಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ...
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣಯ ರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಅಂಬಿಕಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹ-ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಕೆನ್ನೆಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಕ್ಕ ಪ್ರಣಯ ರಾಜ
ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಂಚ ನಾಚಿ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ, ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗುರುತನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಅವರು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಲೇ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದರು.
ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಆ ನಗು, ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಹಳೇ ಕಾಲದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ರಾಜನ ಆ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸನ್ಮುಖಿ ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಣಯ ರಾಜ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು, 70 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆ' ಮೂಲಕ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್, ನಂತರ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೂರಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶುಭಮಂಗಳ, ಬೆಸುಗೆ, ಬಯಲುದಾರಿ, ಪವನಗಂಗಾ, ಧರ್ಮಸೆರೆ, ಸಿಪಾಯಿ ರಾಮು, ಕಥಾಸಂಗಮ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆರತಿ, ಮಂಜುಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಜೋಡಿ ಆ ಕಾಲದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಇವರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟರಾಗಿಯೂ (ಅಣ್ಣ, ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಮಿಂಚಿದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ 'ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 'ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂಕಲ್' ಆಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು.
80ರ ದಶಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ
80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ. ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರಾದ ಅಂಬಿಕಾ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು, ಅಂಬರೀಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಲ್ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಗಂಡುಭೇರುಂಡ, ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ, ಶುಭಶ್ರೀ, ಹೊಸತೀರ್ಪು ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರದ್ದು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ (Judge) ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟ
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ 80ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ಸ್ನೇಹ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತ!