'ರಿಚ್ಚಿ' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ, ಆರೋಪಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.07): ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿಜೇತೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ, ಸಂಭಾವನೆಯ ಹಣ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಆಮಿಷ, ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್:
ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ನಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಿಚ್ಚಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಸಂಬಂಧ, ನಟಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂಗಡವಾಗಿ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹೇಮಂತ್ ನೀಡಿದ್ದನು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಿಳಂಬ, ಕಿರುಕುಳದ ಆರಂಭ:
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಪದೇ ಪದೇ ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಟಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಆರೋಪಿ ಹೇಮಂತ್ ತನ್ನ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಟಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗಲೂ, ಆತ ತನ್ನ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ:
ಹೇಮಂತ್, ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೂ ಆತ ತನ್ನ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ. ನಟಿ ಆತನ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹೇಮಂತ್ ಆಕೆಗೆ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಸಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಭಾವನೆ ಹಣ ನೀಡದೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಮಂತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಟಿಗೆ ಹಣವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪವೂ ನಟಿಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನ:
ಸತತ ಕಿರುಕುಳ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಟಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ **ಹೇಮಂತ್**ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.