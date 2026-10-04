‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 45–60 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ..
ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್ ಇಲ್ಲ... ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ... ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ... ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’.
ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರ, ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು-ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
60 ಶೋಗಳಿಂದ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶೋಗಳವರೆಗೆ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45ರಿಂದ 60 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಪರಿಣಾಮ, ಮೊದಲ ವಾರ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ 13 ಲಕ್ಷ... ಈಗ 10 ಕೋಟಿ ಗಡಿ!
ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 2.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸುಮಾರು 1.90 ಕೋಟಿ, ಬುಧವಾರ 1.28 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ 1.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ರಜೆಯ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಸಿನಿಮಾ 3.16 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 9.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು 8.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ?
ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನದ ಸೊಗಡು, ಮುಗ್ಧ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸರಳವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕದ ಹೈಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’, ‘ಕಾಂತಾರ’ ನೆನಪಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಸದ್ಯದ ಯಶಸ್ಸು ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಮತ್ತು ‘ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈಪ್ಗಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’
ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜಯಣ್ಣ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿತರಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಪುಷ್ಪ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಅನಿಲ್ ತಡಾನಿ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಈಗ 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶೋಗಳು, 10 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಾತೇ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.