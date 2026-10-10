ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅಭಿನಯದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ, 15ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವಾರ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಹಾಗೂ ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ!
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 39.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 33.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 15ನೇ ದಿನವೂ ಸುಮಾರು 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
60 ಶೋಗಳಿಂದ 968 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 968 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಶೇ. 84ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಚಿತ್ರದ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಿನವೊಂದರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 15ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ಓಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.