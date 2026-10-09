ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ತಾಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 13ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳವರೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜನರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು’: ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸನದ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ, ಮಳೆಯ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ರೀತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು.
ಮಳೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮೈನಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೃಶ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೇವಭರಿತ ಪರಿಸರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ದಿನವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದರು. ಮನೋಜ್ ಸರ್ಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಖರತೆ ಇಲ್ಲದ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನಾನು, ‘ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಜನರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ರಾಜ್ಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪಯಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು.
ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಿಟರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕಲಿತೆ. ಇಂದು ಜನರು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಲದ ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಈಗಾಗಲೇ 22 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತಮಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತಮಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ‘ಅನಂತು ವರ್ಸಸ್ ನುಸ್ರತ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಈಗ ತಾನೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ‘ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿಯುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮನೋಜ್ ಸರ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುನಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತಾಳ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ‘ಏರು ಪೇರು ಹೃದಯ’ ಹಾಡಿನ ರಾಗವನ್ನು ಮೊದಲು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಹಗುರವಾದ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು, ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ‘ಆಗಬೇಕೇ’ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತದ ಪಯಣ ಸುನಾದ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅನುಭವವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌತಮ್ ಅವರಿಂದ ಸುನಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಿನಾದಾ ನಾಯಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ‘ಏರು ಪೇರು ಹೃದಯ’ ಹಾಗೂ ‘ಬಾನಲಿ ಜಾರಿದ’ ಹಾಡುಗಳ ಮಹಿಳಾ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿನಾದಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಗಾಯಕರೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನರು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದರು’: ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಕಲನಕಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 26 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ‘ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಹಯೋಗಿ ಸಿಕ್ಕರು. ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ನಾವು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೃಶ್ಯದ ಭಾವನೆಯೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಹರ್ಷಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಂಕಲನದ ವೇಳೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಹಾಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ನಾಯಕ ಸಂತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಹಾಡನ್ನು ಮೊದಲೇ ತರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಹಾಡನ್ನು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಹಾಡಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಕಲನಕಾರರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಬದಲು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.
ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಸನದ ಮಳೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಂಕಲನ-ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಓಟ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.