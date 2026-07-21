Manoranjan Ravichandran: ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇದ್ದರೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋರಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ನಟ ಮನೋರಂಜನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ಬದಲು, ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂದೆ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್: ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋರಂಜನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಕೌಟೇನ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇದ್ದರೂ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಮನೋರಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ರುದ್ರಪ್ರಭಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪರ್ಣಾ ದಾಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಹ ಮುಗಿದಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಮನೋರಂಜನ್, "ಈ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರುದ್ರೇಶ್ ಜಿಎನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮನೋರಂಜನ್, "ನಾನು ಈಗ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಟರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದರೆ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಏನಾದರೂ ಇರುವ ಕಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್: ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ
ಸದ್ಯ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್: ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೋರಂಜನ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, "AI ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು," ಎಂದು ಮನೋರಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಗುರಿ. ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರಲು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೇವಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ 40 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮನೋರಂಜನ್, "ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಐ ಆ್ಯಮ್ ಗಾಡ್: ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮನೋರಂಜನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.