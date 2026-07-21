ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ, 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸೂರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್) ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಳಿಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಅವರು ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮನರಂಜನೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಧ್ರುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೀಶ್ ಶಾ ಅವರ ಗೋಲ್ಡ್‌ಮೈನ್ಸ್ ಟೆಲಿಫಿಲಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಸೂರಿ, ಯೋಜನೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಪಾತ್ರಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಬಜೆಟ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೆವು," ಎಂದು ಸೂರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ, ಧ್ರುವ ಅವರ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ವೇಗ ಕುಂಠಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಧ್ರುವ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದರು.

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ಚಿತ್ರದ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೂರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಧ್ರುವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಸೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದವು," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

"ಈ ಕಥೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿನಿಮಾದ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ 'ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸುಳಿವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯೂ ಹೊಸ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನಿಮಾದ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾತಾವರಣದ ಕುರಿತೂ ಸೂರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ನಂಬಿಸುವ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವಸ್ತುವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಚಿತ್ರಕರ್ತರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು," ಎಂದು ಸೂರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.