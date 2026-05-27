ಹಳೆ ಕಥೆ ಬೇಡ.. ನಟ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ರಣಧೀರ, ಅಂಜದ ಗಂಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸದ್ಯ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಶೋ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟ ಪ್ರಭು ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ
ಖುಷ್ಬೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ತೆಲುಗಿನ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ
ಖುಷ್ಬೂ, ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. 'ಮುರೈ ಮಾಮನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಮೊದಲು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಂತರ ಮೀನಾ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಖುಷ್ಬೂಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ಖುಷ್ಬೂ ಹೆಸರು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸುಮನ್ ಟಿವಿ'ಯ ರೋಶನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಖುಷ್ಬೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇಡ
ಪ್ರಭು ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮದು ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದ ಖುಷ್ಬೂ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಇದು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಥೆ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಡ' ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ '80ರ ದಶಕದ ನಟರ ಗುಂಪಿ'ನ ಭಾಗ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
