ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅಭಿನಯದ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಹರಣದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.27): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 26 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕಥೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇರುನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು 'ಸ್ಪರ್ಶ'ದ ವಿಶೇಷತೆ.
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸುದೀಪ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರೇಖಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು, ಸುಧಾರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಸುದೀಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಸುದೀಪ್ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಪಹರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸ್ಪರ್ಶ'
'ಸ್ಪರ್ಶ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿತ್ತು. 2000ರ ಜುಲೈ 30ರಂದು ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅವರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದ್ಗಳಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಪಹರಣದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ 'ಸ್ಪರ್ಶ'ದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರೈಸಿತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಪಹರಣದಂತಹ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ 'ಸ್ಪರ್ಶ'ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಪಾತ್ರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದವು. ಚಿತ್ರದ 'ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ', 'ಬರೆಯದ ಮೌನದ ಕವಿತೆ', 'ಇವಳೇ ಅವಳು ಕನಸಲಿ ಬಂದವಳು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದವು. ಹಾಡುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದವು.
ಸುದೀಪ್ ತಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ
'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಂಟಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸರೋವರ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್ ಅವರು 'ಸರೋವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ
2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪಹರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ್, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಂತರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ರೀತಿ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಇಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಆರಂಭದ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.