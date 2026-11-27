ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.27): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಪಾರ. ಅವರ ಒಂದು ನೋಟ, ಒಂದು ಸಹಿ ಪಡೆಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ತಾವು ಪರಮ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಜನಿ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಥವಾ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತು. 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗರಡಸೇವೆ' ಹಾಗೂ 'ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ' ಚಿತ್ರದ ತಮಿಳು ರಿಮೇಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಚಿತ್ರಪ್ರಯಾಣದ ನಂಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟದ ನೆನಪುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸರಳತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮರೆಯದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂಟು ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳ ಗೆಳೆಯರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ತಾವು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಗಲ್ಲಿಗಳು, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ನೆನಪುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮುಂದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು, ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ.
75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ 75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನೆನಪು, ಇಂದಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ತಾವು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ನೆನಪುಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡದ ವರನಟನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ.