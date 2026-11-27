ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಭಾರತ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್. ಅಪ್ಪನನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನೇ ನಾಯಕ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು!
'ಭಾರತ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಸಹೋದರರಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿದೆ. ನಾವು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯತಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿರುವ ನಟನನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಆಸೆ!
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿದೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದೇಶ.
'ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಮತ್ತು 'ಸರ್ವರ್ ಸೋಮಣ್ಣ' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯತಿರಾಜ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ 'ಭಾರತ' ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
22 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು!
ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್ ಸುಮಾರು 22 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ, ಸವಾಲೂ ಇದೆ!
ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಹೋಲಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದು ಯತಿರಾಜ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟದೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೊಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹೋದರರಿಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.