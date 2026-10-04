ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈ-ಫೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ (Billa Ranga Baashaa) ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಸ್ಕೇಲ್ ಸೈ-ಫೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐಡಿಯಾ ಕೈತಪ್ಪದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಶುರು!
ಅನೂಪ್ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ಚಿತ್ರದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಬ್ರೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಶ್ರೀನಿಧಿ-ನಿರೂಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ 2’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಸದ್ಯ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ’ ಜೊತೆಗೇ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೈ-ಫೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ವೊಂದನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.