ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ 91ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಗಾಯಕಿ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಇಂದು 91ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಗಾಯನ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದವರೆಗೆ!
1935ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುಲಪಾಕ ಸುಶೀಲಾ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, 1950ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗಾಯಕಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದರು.
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ!
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರದ್ದು. ಹಾಡಿನ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಅವರ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ, ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋರಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17,695 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗೌರವ!
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮಾಸದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಧ್ವನಿ!
ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಾಯನ ಕೇವಲ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ನೆನಪು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಮೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನು 91ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಪಿ. ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಧುರ ಕಂಠದ ಹಾಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸುಶೀಲಮ್ಮ!