'ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಈಗ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಕರಾವಳಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಈಗ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಕರಾವಳಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಬಳದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ'
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿರಾಮ ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗುರುದತ್, "ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಹೊಸದೊಂದು, ಮೂಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ' ನಂತರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ 'ಎಡಗೈಯೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು 'ಕರಾವಳಿ' ಕಡೆ ಹರಿಸಿದರು.
'ಅಂದು ನಾನು ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೆ'
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "'ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ' ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ 24–25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆಗ ಇದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಂದು ನನಗಿದೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಮಂಜು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದರು.
'ಕರಾವಳಿ'ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತೆ
'ಕರಾವಳಿ'ಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸುರಂ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಗುರುದತ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಕರಾವಳಿ'ಯಂತಹ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಕರಾವಳಿ' ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ
ಕುಂದಾಪುರದವರಾದ ಗುರುದತ್, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ನಟರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಥೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ - ಹೊಸತನವೇ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಇದು ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ'
'ಕರಾವಳಿ' ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಂಬಳದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಗುರುದತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋಣಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಮನುಷ್ಯರು, ಕೋಣಗಳು, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದೇ ಕಾಣದ ಜಗತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಕಂಬಳವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಊರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋದ ಅನುಭವ, ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಮೂಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ," ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕಂಬಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ಚಿತ್ರದ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋಣಗಳ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಟಪಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ಕಂಬಳ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. "ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೈಜವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಗುರುದತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ರನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು," ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು, "ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಮಹಾವೀರ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಟರಾಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಪದಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಟ್, ಮಿತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಸದಾನಂದನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕರಾವಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಬಳದ ವೈಭವವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
'ಕಥೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ'
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ 'ಕರಾವಳಿ' ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬದಲು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಗುರುದತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಕಥೆ ಮಾತ್ರ. 'ಕರಾವಳಿ' ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.