ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತುಮ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಇತಿಹಾಸ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿದ್ದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿಜವಾದ ಗಡಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. 'ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ'ವು 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಹೊಸೂರು, ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಂತಹ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದವು.
ಟೆಂಟ್ ಟಾಕೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜಾತ್ರೆ!
ಗಡಿ ಊರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ "ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು" ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದವು.
ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಪಾಠಶಾಲೆ!
ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಗಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅನ್ಯಭಾಷಿಕರೂ ತಲೆದೂಗಿದ ಮೋಡಿ!
ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರೂ ಸಹ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಪರಂಪರೆ: ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು; ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ!
ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿದ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.