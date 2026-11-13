ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ನಾವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಸರಳ ಮಾತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
'ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ನಾವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ?' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ. ತಮ್ಮ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಾಡನ್ನು ನಾವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂದ ಶಿವಣ್ಣ!
'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ನಾವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರು, ನಾಯಕಿಯರು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದ ರೂಪಿಸುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.