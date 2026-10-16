ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಅವರ ಸೀನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದ ‘ನರಸಿಂಹ’ ಪಾತ್ರದ..
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ನರಸಿಂಹ’ನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖದರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಅವರ ಸೀನ್ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಜೈಲರ್’ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಶಿವಣ್ಣ!
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಂಗಿ, ಲುಂಗಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
‘ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ ನರಸಿಂಹ’ ಎಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಯುವ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರ ಮಾಸ್ ಅವತಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದರೆ ಆಯಿತು... ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್ ನರಸಿಂಹ’ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ?
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್-ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಯಸ್ಸು 75ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಖದರ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ‘ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಬಾಸು’ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾನಾ?
ಇನ್ನು ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಕೇವಲ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೆಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ಜೈಲರ್ 2’ಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಶಿವಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.