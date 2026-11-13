ಕೆಜಿಎಫ್ನಿಂದ ರಾಮಾಯಣದವರೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣ, ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಜೋಗಿ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಸಡಗರ ಪಡುವುದಿದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯನ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನುವ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಬಹುಶಃ ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಕರಿನೆರಳು ಪೂರ್ತಿ ಸರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಬಂದ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗಲೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ರಾಮ ದುರ್ಬಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದ್ಭುತ, ಮಂಡೋದರಿಯೇ ಸುಂದರಿ, ಶೂರ್ಪನಖಿ ಉಗುರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಬದಿಗೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಟೀಕೆಗಳ ಕಿಡಿ ಹಾರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ರಾವಣಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಪಗಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿ, ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದೂ ನಮ್ಮ ಸಿನೆಮಾ ಚರ್ಚೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಯಶ್ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾರವನ್ನು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ರಾಮಾಯಣದಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಿ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲೂ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ‘ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್’ನ ಜಿಯೋವಾನಿ ಲಾಗೋ ಕೂಡ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ‘ಗಾರ್ಡಿಯನ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಶ್ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾರವು
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ ಗೆದ್ದಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಶ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಅದರ ಕಥನ, ಪಾತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ದೃಶ್ಯವೈಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾರವು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಯಶಸ್ಸು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಯಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಟನೊಬ್ಬ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದ ಗೆಲುವು ಕಾಲ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯ ಅದೇ.