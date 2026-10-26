‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ‘ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಶೇಷ..
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಇದೀಗ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ‘ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ಬಳಿಕ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ನಾಗಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್
ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ರಾಜಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ‘ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಎಂಬ ಸತ್ಯವಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಂಗಿತರಂಗ’ ನಂತರ ನಿರೂಪ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಾಯ್ತು?
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಡ ಮಾಡದೆ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದು, ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸಿದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ
‘ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ವಾಲಿ ಅವರ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದೂ ನಿರೂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ‘ಗಾನ’ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ತಾರಾಗಣ
‘ಅಂಕಿತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತ್ ಸೋನಿಗಾರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಲಗೆ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ವಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂದೀಪ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಗುರುದತ್, ಎಂ.ಕೆ. ಮಠ, ಚೇತನ್ ದುರ್ಗಾ, ಶೌರ್ಯ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ?
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ-ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.