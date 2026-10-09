ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 2000ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಇವರಿಬ್ಬರು 2001ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಟಾರ್. ಆದರೆ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು 2000ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಸುದೀಪ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಾ, ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಸುದೀಪ್-ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರೀತಿ
ಇಂದಿನಂತೆ ಸುದೀಪ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
'ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು' ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಆಗಮನದ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಯಿತು.
ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ
ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ನಂತರ ಸ್ನೇಹ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬುನಾದಿ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆ ಸ್ನೇಹವೇ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷ’, ‘ದೇವರಾಯ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯೂ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷ’ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. 2209ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ದೇವರಾಯ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಿ. ಸಮುದ್ರಕಣಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಘೋಷಣೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಆರಂಭವಾದ ಸುದೀಪ್-ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.