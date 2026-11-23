ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವುದು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆಯಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಿಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ಸುಜಾತ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ, ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
2004–2005, ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬರೆದ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸತತವಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿದರ್ಶನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ. 2004 ಮತ್ತು 2005ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಮೌರ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಅಯ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ 100 ದಿನಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ನಂತರ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಆಕಾಶ್’ ಚಿತ್ರ ಶತದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ‘ನಮ್ಮ ಬಸವ’ ಕೂಡ 100 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೂರು ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಶತದಿನದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
ಮೂರು ಬಾರಿ ‘ಅಪ್ಪು’ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಒಂದು ಬಾರಿ ‘ದರ್ಶನ್’ ದರ್ಬಾರ್
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಮೌರ್ಯ (2004): ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಅಯ್ಯ (2005): ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದವು.
ಆಕಾಶ್ (2005): ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಜೋಡಿಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಯುವಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಬಸವ (2005): ಪುನೀತ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿತ್ರವೂ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಂದು 100 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಇಂದು 100 ಗಂಟೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟಿಟಿ (OTT) ಪ್ರಭಾವ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 50 ದಿನ ಓಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು 100 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದವು.
ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಸುಜಾತ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಸುಮಾರು 1,100 ಆಸನಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸುಜಾತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಳಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವಾದ ‘ಸಂಜೋತಾ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು. 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 2004–05ರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಬರೆದ ಆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಶತದಿನೋತ್ಸವಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸುಜಾತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!