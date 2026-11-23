ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ 'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 900 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡುವಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸುಹಾಸಿನಿಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ 500 ಸೈನಿಕರ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
900 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್! 'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ 7 ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ 'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಬದುಕಿನ ನೋವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳಿವೆ.
900 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. 1989ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಸಾಹಸದ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 900 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾದವು.
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್!
'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಸುಹಾಸಿನಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ!
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಬರ್ಮಾದಿಂದ ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಬರ್ಮಾದಿಂದಲೇ ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
500 ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಹೆಣೆದಿದ್ದ 10 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 500 ಜನರಿಗಾಗಿ ಟಿಬೆಟ್ನ 10 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಶೇಷ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್!
'ದೇವರು ಹೊಸೆದ ಪ್ರೇಮದ ದಾರ' ಹಾಡಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಡಾ. ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಹಾಡಿಸಲು ಹಂಸಲೇಖ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲಸ ಬೆಳಗಿನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ.
ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ!
'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಚಿತ್ರದ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಅವರ 'A Farewell to Arms' ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೈಜ ಅನುಭವಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ 'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಯುದ್ಧದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.