'ಗೋಲ್ಡನ್ ಹೌಸ್'ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ಗಾಯಕಿ ಕೂಡ ಆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಗಣೇಶ್ (Golden Star Ganesh) ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಈಗ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಗಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ! ಹೌದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ (Shilpa Ganesh) ಅವರು ಈಗ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವಿಸ್' ಬ್ಯಾನರ್

ಸದ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಅರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ, 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂವಿಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪಿಕ್ಚರ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆತಾಯ್ತು,... ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ರಾಧೆ' ಎಂಬ ಮಧರವಾದ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಹಾಡಿಗೆ ಕಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸೈ

ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು, ಈಗ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆತಾಯ್ತು' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಳುಗರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾದೂ ಇದೆಯೇ?" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಜಿಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯೇ ಹಾಡಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'ಪಿಕ್ಚರ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 04ರಂದು (4 July 2026) ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿರುವ ’ಪಿಕ್ಚರ್ ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್-ಶಿಲ್ಪಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.