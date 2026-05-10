'ತೀರಾ ಪರ್ಸನಲ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಾಲಿ-ಮಾಜಿ ಲವರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದ ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ!
"ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ!" - ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಲವ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್!
ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್, ಚುರುಕಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸುಂದರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ (Vishnu Priya) ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವೋ, ಈಗ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. "ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ!
ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ನೇಹ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಯ್ತು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ 'ಬೋಲ್ಡ್' ನಿಲುವು ಅನೇಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಕಥೆ!
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು, ತಾಯಿಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿನ (First Kiss) ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಬೆಡಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಹನಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮನದಾಸೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕ್ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಎಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣವಂತೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇವರಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಆಳವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ಮುಖ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ನಂತರ ಅದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲಿನ ಆಟ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ತನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 'ಮಾರ್ಫಿಂಗ್' ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೊ ಹರಿಬಿಡುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಮಾಜಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂಬ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ವಾದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
