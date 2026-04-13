Actor Vijay Raghavendra: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?
ಕನ್ನಡ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋ ಬಿಪಿಯಿಂದಲೋ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ?
ಸ್ಪಂದನಾ ನಿಧನರಾಗಿ ಎತಡು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಲ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ
ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಆದರೆ ಕೆಲ ಪೇಜ್ಗಳು ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿವೆ. ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು
ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್, ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.