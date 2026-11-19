ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (ಮುತ್ತುರಾಜ್) ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಠದ ಅಪರೂಪದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದು ಬಂದ ರೋಚಕ ನೆನಪುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನವರ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುತ್ತುರಾಜ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸಿಂಹ ಅವರು ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, 1954ರ 'ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದೇ ಮುತ್ತುರಾಜ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತಿ!
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಠದಲ್ಲೇ ತಂಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನಮನ!
ತಮಗೆ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮೇಲಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ 9 ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನರನ ರೂಪದಲಿ ಹರನ', 'ತೇರನೆಳೆಯುವರು' ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಮನೆ ನಂಟು ನಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರಂತೆಯೇ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪು ನಿಧನರಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನವೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮಠದಲ್ಲೇ 'ಕಣ್ಣಪ್ಪ' ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸಿಂಹ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 'ಜಾತಿ-ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ' ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ 'ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ದೇವರು' ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು.
ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಮೇಲೂ ಬದಲಾಗದ ವಿನಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತನಂತೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ನಾಟಕ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.