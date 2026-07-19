ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಹಾಸ್ಯ (ಕ್ರೈಂ ಕಾಮಿಡಿ) ಚಿತ್ರ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಂಟನೇ ದಿನವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ನಟ ರಾಕ್ಷಸ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಹಾಸ್ಯ (ಕ್ರೈಂ ಕಾಮಿಡಿ) ಚಿತ್ರ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಂಟನೇ ದಿನವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು 8ನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹6 ಲಕ್ಷ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1.85 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರದ ಭಾರತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹2.08 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯದವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ₹2.08 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ, ಬಳಿಕ ಇಳಿಕೆ

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'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಮೊದಲ ದಿನ ₹31 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು, 2ನೇ ದಿನ ₹48 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 3ನೇ ದಿನ ₹49 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 4ನೇ ದಿನ ₹17 ಲಕ್ಷ, 5ನೇ ದಿನ ₹13 ಲಕ್ಷ, 6ನೇ ದಿನ ₹11 ಲಕ್ಷ, 7ನೇ ದಿನ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 8ನೇ ದಿನ ₹6 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ದಿನವಾರು ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
1ನೇ ದಿನ - ₹31 ಲಕ್ಷ
2ನೇ ದಿನ - ₹48 ಲಕ್ಷ
3ನೇ ದಿನ - ₹49 ಲಕ್ಷ
4ನೇ ದಿನ - ₹17 ಲಕ್ಷ
5ನೇ ದಿನ - ₹13 ಲಕ್ಷ
6ನೇ ದಿನ - ₹11 ಲಕ್ಷ
7ನೇ ದಿನ - ₹10 ಲಕ್ಷ
8ನೇ ದಿನ - ₹6 ಲಕ್ಷ
ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ - ₹1.85 ಕೋಟಿ. ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಕ್ರೈಂ ಕಾಮಿಡಿ

'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಚಿತ್ರವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಕ್ರೈಂ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರು 'ರೋಸ್ಸಿ' ಎಂಬ ಜೂಜಿನ ಜಾಲ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 'ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ರೋಸ್ಸಿಯ ಹಳೆಯ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿ. ಗುರುದತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಡಾನ್ 'ಮ್ಯಾಗಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಜಾನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆರ್. ರಾವ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಾಸ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.