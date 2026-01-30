'ಸಲಾರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮತ್ತು ವರದರಾಜ ಮನ್ನಾರ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತಾ ಪ್ರಭಾಸ್-ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೋಡಿಯ ಸಲಾರ್-2?
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Darling Prabhas) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ (Prashanth Neel) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1 - ಸೀಸ್ಫೈರ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಧೂಳು ಇನ್ನು ಆರಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಸಲಾರ್ 2' (Salaar 2: Shouryaanga Parvam) ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ "ಸಲಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬದಲಾದ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು 'ಸಲಾರ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ "ಡೈನೋಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಲು 'ಸಲಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಈಗ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 'ಸಲಾರ್ 2' ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡ, ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳು:
ಕೇವಲ 'ಸಲಾರ್ 2' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' (Spirit) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಖಾನ್ಸಾರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ:
'ಸಲಾರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮತ್ತು ವರದರಾಜ ಮನ್ನಾರ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ 'ಸಲಾರ್ 2' ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸಲಾರ್ 2' ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಖಾನ್ಸಾರ್' ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸರ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಈಗ ಬಾಕಿ ಇದೆ!