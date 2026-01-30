ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಪರಾಜಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಎನ್ನುವುದು ನೆತ್ತಿಗೇರಿದರೆ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ತಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಒಂದು ನಡೆ ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ:
ಸದಾ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಯಾಪರಾಜಿಗಳು (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು) ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುವುದು ಸಹಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಎಂಬ ವಿಷಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೇವಲ 'ವಿಶ್' ಮಾಡಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು (Hug) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಸೌತ್ ಸುಂದರಿ:
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾಪರಾಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ಯಾಪರಾಜಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ನಟ-ನಟಿಯರ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನೀಡಿದ ಈ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆತ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ:
ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು "ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್" (Pure Soul), "ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಬ್ಯೂಟಿ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ನಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಸಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಪುಷ್ಪ-2' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಸಿಕಂದರ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಯುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.