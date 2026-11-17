ತಮಿಳು ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ದೊರೆ–ಭಗವಾನ್ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ₹39,000ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 1971ರಲ್ಲಿ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,41,000 ಗಳಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಯಿತು. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಮುಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ!
₹39,000 ಕಥೆ… ₹5,41,000 ಗಳಿಕೆ! ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕಥೆಯೇ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 1971ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ’ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ. ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ದೊರೆ–ಭಗವಾನ್ ಜೋಡಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ!
ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಆ ಕಥೆ!
ಮೂಲತಃ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಿಳು ಕಥೆಗಾರರೊಬ್ಬರು ತಮಿಳಿನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಥೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ದೊರೆ–ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು.
₹39,000 ಹೂಡಿಕೆ… ₹5,41,000 ಗಳಿಕೆ!
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ ದೊರೆ–ಭಗವಾನ್ ಜೋಡಿ, ಕೇವಲ 39,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5,41,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಯಿತು.
ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದ ಕಥೆ!
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ’ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತು! ನಂತರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ಅವನ್ ತಾನ್ ಮನಿಧನ್' (Avanthan Manithan) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು.
ಒಬ್ಬರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ'ದ ಈ 39,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ!