ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗದ ಮರುಕವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ಪುಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ 'ಆಹ್ವಾನ' ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಕಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ!

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್. 'ಉಗ್ರಂ' ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಮೂಲಕ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನೀಲ್ (Prashanth Neel), ಇಂದು ಪ್ರಭಾಸ್, ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ (Puneeth Rajkumar) ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವು!

ರಗಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್‌ಗಳು. ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಹೆಸರು 'ಆಹ್ವಾನ'. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀಲ್ ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೈಲಿಯ ರಗಡ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಎಮೋಷನಲ್ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ' ಆಗಿತ್ತು! ಹೌದು, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

Related Articles

Related image1
Shocking: ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು; ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಓಡಿತ್ತು!
Related image2
ನಿಲ್ಲದ 'ಧುರಂಧರ್‌ 2' ಆರ್ಭಟ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; OTTಗೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, "ನಾನು ಉಗ್ರಂ ಮುಗಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪು ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, "ಆ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ಕಥೆ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಅಬ್ಬರ!

ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗದ ಮರುಕವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್‌ನ ಆ 'ಆಹ್ವಾನ' ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾರದೇ ಹೋದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅಪ್ಪು ನೆನಪು ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ!