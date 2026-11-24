1984ರ 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಟಿ ಆರತಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಹಾಸಿನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿತು.
ಆರತಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಪಾತ್ರ ಸುಹಾಸಿನಿ ಪಾಲಾಯಿತು! 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಂಧನ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1984ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಜೋಡಿಯ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಥೆಯಿದೆ.
ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು ಯಾರು?
'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆರತಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೂಕ್ತ ನಟಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಸುಹಾಸಿನಿ ಆಯ್ಕೆ!
ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಚಯ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸುಹಾಸಿನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಹುಡುಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಸುಹಾಸಿನಿಗೆ 'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒಲಿಯಿತು.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್-ಸುಹಾಸಿನಿ ಜೋಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
'ಬಂಧನ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿತು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು. ನಂತರ 'ಸುಪ್ರಭಾತ', 'ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ', 'ಹಿಮಪಾತ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಬದಲಾದ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ!
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಕಲಾವಿದರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಪಾಲಿಗೆ 'ಬಂಧನ' ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಇಂದಿಗೂ 'ಬಂಧನ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.