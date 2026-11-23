ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪರಮಾತ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಈಗ 'ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು 2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ (Paramathma) ಸಿನಿಮಾ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಇಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ‘ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್’ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬರೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹೋಂ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ, ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಜನರು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’
ಇಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು, ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಭಟ್ಟರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ನೆನಪು
ಈ ಮಾತುಕತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಾನು ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.