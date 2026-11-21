'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಗದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜಾನಕಿರಾಮನ್ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ (Premada Oorali) ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೀದಾ, ಸಾದಾ ಕಥೆ ಇರುವ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಇಲ್ಲದೆನೂ, ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ (Mr. Jack) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುನಂದನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಸ್ ಟಿವಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್-ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಭಿನಯದ ಬಂಧನ ಸಿನಿಮಾಆಗಿರಬಹುದು... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಹೆಸರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಸಿಕ್ತಾಳಾ?
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ, ನಾಯಕನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೋ ಅಥ್ವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಸಕತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುನಂದನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಸದಾ ಗ್ಲಾಮಸರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಜಾನಕಿರಾಮನ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗಿಸುವ ಆತನ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋವಿರುತ್ತದೆ; ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆತ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರಾಂಶ.