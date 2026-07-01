ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಥಾಹಂದರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 'RAKKY' ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದೆ..
ರಕ್ಕಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಕ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Ashwini Puneeth Rajkumar) ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಭರಸವೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ರಕ್ಕಿ' (Rakky) ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಫ್ರೇಮ್ನಿಂದಲೇ ರಕ್ಕಿ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಆದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಪರಾಧ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಲರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡದೆ, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಶೈಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಥೆಗೆ ತೂಕ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ.
ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ರಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತೀವ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆ 'ಮುಂದೇನು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಾಯಕ ರಕ್ಕಿ ಸುರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಫಲವೆಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಕಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐಸಾಕ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ನೀಡಿದರೆ, ಲೋಕಿ ತಾವಸ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಿದೆ. ದೀಪು ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ವೆಂಕಟ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'ಕೆಂಪಿರ್ವೆ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವೆಂಕಟ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ರಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಸುರೇಶ್, ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ, ಬಾಲರಾಜ್ ವಾಡಿ, ಹರಿಣಿ, ರೇಖಾ ವಸಂತ್, ಹರ್ಷಾರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುಭವೀ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕಥಾಹಂದರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 'RAKKY' ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದೆ… ಈಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ!