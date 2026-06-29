ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿನುಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾವು ಬರೆದ ಕಥೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ದಿನಾಲು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗದೆ ಅನೇಕರ ಪ್ರತಿಭೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಾರರಿಗೆ ಈಗ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ (Priya Sudeep) ಅವರು ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ!
ಹೌದು, ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಡೆತನದ 'ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' (Supriyanvi Picture Studio) ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಯುವ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ..
ಏನಿದು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್?
ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂದಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ (Content-driven) ಕಥೆಗಳು, ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾನಕಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯವೈಭವದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ:
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 'ಮಾರ್ಕ್' ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ತವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು, ಹೊಸ ಲೇಖಕರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6363307434
ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿನುಗುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಯಾರು ಕಂಡರು? ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು!