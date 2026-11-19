ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಳಿಕ 1987ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಟಿಯನ್ನೇ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್! ಅನಂತ್ ನಾಗ್-ಗಾಯತ್ರಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಹಸ್ಯ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾದರು. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರೇ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್!
1979ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ 'ಆಟೋ ರಾಜಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ 'ನಾರದ ವಿಜಯ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.
15 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್!
ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಷ್ಟವಾಗತೊಡಗಿತು. ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ಸರಳತೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿಯು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 14ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
1987ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜೋಡಿ
1987ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಗಾಯತ್ರಿ 'ತಾಯಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೋಡಿಯಿಂದ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಗಳವರೆಗೆ!
'ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳು', 'ಒಲವೇ ಬದುಕು', 'ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಕು ಹೆಂಡ್ತಿ', 'ಅಗ್ನಿಪರ್ವ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ, ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಈ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು.