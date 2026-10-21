ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ನಭಾ ನಟೇಶ್, ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ನೆನಪು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಎಂಬ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ’ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಭಾ, ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸಾಹೇಬ’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನಭಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮ; ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಮರಳಿದ ನಟಿ
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಭುಜದ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಈ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಭಾ, ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನಭಾ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತು. ಆದರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಸದಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಭಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ‘ನನ್ನು ದೋಚುಕುಂದುವಟೆ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಭಾ, ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಹೊಸ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಭಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಭಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನಭಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಪಾತ್ರ; ನಭಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಆಸೆ!
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಭಾ, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಛಾಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಇಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂ, ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಭಾ
ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯೂ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಭಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಿಡ್ಸಮ್ಮರ್’ ಮತ್ತು ‘ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಎಕ್ಸ್ಹುಮಾ’ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಗೋ-ಯುನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಭಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥನ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಇನ್ನು ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡಾರ್ಲಿಂಗ್’ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುವ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸೆಯವರೆಗೆ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ಅವರ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.