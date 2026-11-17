ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು-ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 5 ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲೇ (Net worth) ಭಾರಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹು-ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವಿವಾದಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವೇ ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಈ ಐದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ
ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್ (Bill and Melinda Gates) : $14.5 ಬಿಲಿಯನ್+ (ಸುಮಾರು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ)
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೇಟ್ಸ್ 27 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಮೇ 2021ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಖರ ಮೊತ್ತ ಬಹಿರಂಗವಾಗದಿದ್ದರೂ, 2021ರಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಂಡಾ ಅವರಿಗೆ $2 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವು. 2024ರಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಂಡಾ ಅವರು 'ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ $12.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಎರಡೂ ಮೊತ್ತಗಳು ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು $14.5 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ (ಎರಡನೇ ಮೊತ್ತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ). ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ದಂಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಲಿಂಡಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು (Spousal support) ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕೆಂಜಿ ಸ್ಕಾಟ್ (Jeff Bezos and MacKenzie Scott) : $38 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹3.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ)
ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕೆಂಜಿ ಸ್ಕಾಟ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕೆಂಜಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳು (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 19.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳು) ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $38.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಜೋಸ್ ಶೇ. 12ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು (Voting control) ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮೆಕೆಂಜಿ ಅವರು ನಂತರ 'ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್' (Giving Pledge) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ನಗದು ಪಾವತಿಯ ಬದಲು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಬೃಹತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಅಲೆಕ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಲಿನ್ ವೈಲ್ಡೆನ್ಸ್ಟೈನ್ (Alec and Jocelyn Wildenstein) : $3.8 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹31,500 ಕೋಟಿ)
ಫ್ರೆಂಚ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಲೆಕ್ ವೈಲ್ಡೆನ್ಸ್ಟೈನ್ 1978ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಲಿನ್ ವೈಲ್ಡೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 21 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ 1999ರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತು. ಜೋಸೆಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಂತರ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರ್ಷಿಕ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು $3.8 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲೆಕ್ ವೈಲ್ಡೆನ್ಸ್ಟೈನ್ 2008ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು; ಆದರೆ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುತೂಹಲದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
ರೂಪರ್ಟ್ ಮರ್ಡೋಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಮರ್ಡೋಕ್ (Rupert Murdoch and Anna Murdoch) : $1.7 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹14,100 ಕೋಟಿ)
ಮಾಧ್ಯಮ ದಿಗ್ಗಜ ರೂಪರ್ಟ್ ಮರ್ಡೋಕ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅನ್ನಾ ಮರ್ಡೋಕ್ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಂತರ 1999ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊತ್ತ $1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' (News Corporation) ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಮರ್ಡೋಕ್ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯೂ ಗ್ರಾಸ್ (Bill and Sue Gross) : $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹10,800 ಕೋಟಿ)
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ 'ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ'ಯ (PIMCO) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗ್ರಾಸ್ 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂ ಗ್ರಾಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಲಗುನಾ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿರುವ $36 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $25 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದ ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ಪಿಕಾಸೊ ಅವರ 'ಲೆ ರೆಪೋಸ್' (Le Repos) ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. 2018ರ 'ಟೌನ್ & ಕಂಟ್ರಿ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಾ ಸಂಗ್ರಹ ಹಂಚಿಕೆಯ ವೇಳೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ (Coin toss) ಮೂಲಕ ಸ್ಯೂ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೂಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಯೂ ತಾವೇ ಬಿಡಿಸಿದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಲ್ ನಂತರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ತಾನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಸೋಥೆಬಿಸ್ (Sotheby's) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $37 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.