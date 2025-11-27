- Home
Bill Gates Washing Dishes: ಹಿರಿಯರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಂ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಟ್ಟೆ ಮಡಚುವಾಗ, ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ..ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜನರು ಸಹ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ $125 ಮಿಲಿಯನ್. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಜೋಸ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ನಾನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ." ಹಾಗೆಯೇ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸರಳ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಬೇರರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಏಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ತಲೇಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಟಾ ಬಾರ್ಬರಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಾಯಕ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ DMN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ DMN ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಗುಡಿಸುವುದು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವುದು - ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು DMN ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಥೆಯ ಆರಂಭ
ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ...ಅವರನ್ನು ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆದಾಡಲಿ. ಆಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಥೆಯ ಆರಂಭವು ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು.
