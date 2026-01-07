Why Gen Z Girls Want a Partner Like Lord Shiva? ಇಂದಿನ ಜೆನ್ ಝಡ್ ಯುವತಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿನ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ.
Why Gen Z Girls Want a Partner Like Lord Shiva? ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 1997ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ 'ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್' (Gen Z) ಹುಡುಗಿಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ 'ಶಿವನಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು' ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ.
ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಪೀಳಿಗೆ
ಇಂದಿನ ಜೆನ್ ಝಡ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪ್ರಣಯ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ (Show-off) ಮಾರುಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ಇವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಶಿವನಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಕಥೆಯಾದರೂ, ಇಂದಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ಆ ಕಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಶಿವನ 'ಗುಣ'ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Gen Z ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶಿವನಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಶಿವನು ತೀವ್ರ ಕೋಪದ ನಡುವೆಯೂ ಅತಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ 'ಧ್ಯಾನಿ'. ಜೆನ್ ಝಡ್ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಹದಗೆಟ್ಟರೂ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಶಿವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಂಧನವಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಗಾತಿ
ಶಿವನು ಯೋಗಿಯೂ ಹೌದು, ಗೃಹಸ್ಥನೂ ಹೌದು. ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ, ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು (Personal Space) ಗೌರವಿಸುವ 'ಶಿವನಂತಹ' ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ: ಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಶಿವನ 'ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ' ರೂಪವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಜೆನ್ ಝಡ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗಡೆ ಕರುಣಾಳು
ಶಿವನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಶಿವನು ಜೆನ್ ಝಡ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಇಂತಹುದೇ; ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಗುಣವೇ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮದ ಅಂತಿಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.