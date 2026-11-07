Namratha Gowda: ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿತ್ಯಾ' ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ 'ನಿತ್ಯಾ'
'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು 'ನಿತ್ಯಾ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ 'ನಿತ್ಯಾ' ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ರತಾ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, "ನಮ್ರತಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ, ಅವರು ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ನೀಡಿದ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, "ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಥೆ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ತು, ಊಟವೂ ಮಾಡದೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನೇ ಹೊರಬಂದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಪಾತ್ರದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಾಗಿ (Exit Episodes) ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು"
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಮ್ರತಾ, "ಅತಿಯಾದ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುರುವಾದವು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಿಪರೀತ ಎದೆಬಡಿತ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಮರಗಟ್ಟುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ (Heart Attack) ಲಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದಿನವೂ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದೇ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 'ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನೋವು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ' ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮನೋವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಮ್ರತಾ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಎಸೆದಿದ್ದ ಕೈಗವಸನ್ನು (Glove) ಇಂದಿಗೂ ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹400-₹500 ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಮ್ರತಾ, ತಾವು 'ನಮ್ರತಾ 2.0' ಆಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.