Rajesh Dhruva Engagement: 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಾಯಕಿಯೇ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿದು ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ನಟ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅಚ್ಯುತ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭವು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ, ವೈಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜೇಶ್ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಗ್ಧ 'ಅಖಿಲ್' ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜೇಶ್, 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ತಾವೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರು.
ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅಚ್ಯುತ ರಾವ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಅಚ್ಯುತ ರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಗೊಂಡರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಒಡನಾಟ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿ, ಇದೀಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಉಭಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸುಂದರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಸೊಸೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.
"ಸಿನಿಪಯಣ to ಬಾಳಪಯಣ"
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜೇಶ್, "ಸಿನಿಪಯಣ to ಬಾಳಪಯಣ" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇವರ ಮುಂದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ನೂರು ಕಾಲ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ನಗು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.