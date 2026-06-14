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- ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು 'ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್' ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ!
ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು 'ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್' ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಾ!
ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮವಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವವಧುವಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ‘ಗೂಗಲ್’ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು..
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ಮವಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಅಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿ, ಮದುವೆಯಾದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಂಡನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನಲ್ಲೋ ಕೇಳಲು ಸಂಕೋಚ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವವಧುವಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು 'ಗೂಗಲ್'.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ರಹಸ್ಯ ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
1. ಗಂಡನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ "ಗಂಡನ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?", "ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?" ಮತ್ತು "ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಪಡುವ ಹರಸಾಹಸ ಇದು.
2. ಗಂಡನನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ತಂತ್ರಗಳು:
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಲಭ ದಾರಿಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 'ಟಿಪ್ಸ್'ಗಳನ್ನು ನವವಧುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
3. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. "ಅತ್ತೆಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ?", "ಹೊಸ ಮನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?" ಮತ್ತು "ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
4. ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ:
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು?", "ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ (Time Management) ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
5. ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್:
ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. "ಕೆರಿಯರ್ ಬಿಡದೆ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?", "ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
6. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನ:
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ "ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಾಯ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ನವವಧುಗಳು ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧದ ಸಮಾಲೋಚನೆ:
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿಗಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆ ನೀವು ನಡೆಸುವ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರು. ಗೂಗಲ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಲು ಸಂಗಾತಿಯೇ ಬೇಕು!
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