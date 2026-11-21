ಆಕೆ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಅವಳನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಯುವಕ
ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಈ ಲೇಡಿ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅವಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಅವಳನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕೊ*ಲೆಯಾಗಿ ಹೋದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ (ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ) ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯುವಕ! ದೆಹಲಿಯ ಮಧು ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೇಹಾ ಬಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಹಳೆಯ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಭಿನವ್ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆತನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೇಹಾ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಧು ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯುವಕನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸಾವು
ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮೃತನನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಘಾಜಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಅಭಿನವ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಅಭಿನವ್ ಚೆನ್ನೈನ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವನು ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನವ್ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಂಧನ
ಯುವಕನ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಮಧು ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಅಪರಾಧಿಕ ನರಹತ್ಯೆಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಹಾ, ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.