Pakistani viral bridal photoshoot: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ಹಕೀಂ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತು 22ರ ಹರೆಯದ ಯುವತಿ ತಮ್ಮ 48 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆತು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾಹವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷದ ಹಕೀಂ ಬಾಬರ್ ಎಂಬುವವರು 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಿಕಾಹ್ (ಮದುವೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಧು-ವರರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಈ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ (Viral Bridal Photoshoot)
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಧು 'ಏಕ್ ಥಾ ಟೈಗರ್' ಚಿತ್ರದ 'ದಿಲ್ ದಿಯಾನ್ ಗಲ್ಲಾನ್' ಹಾಡನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಕೀಂ ಬಾಬರ್ ಕೂಡ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? (Old Man Marries Young Girl)
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಕೀಂ ಬಾಬರ್ ಈ ಮದುವೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ತಾವು ಒಬ್ಬ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಧು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'Pakistan viral wedding', 'Rawalpindi nikah' ನಂತಹ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಮೌಲಾನಾ ಲವಲವಿಕೆ ನೋಡಿ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ ಜನ್ರು
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'Age-Gap Relationships' ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅವು ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯಾಗದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (Twitter) ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮದುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಕೀಂ ಬಾಬರ್ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಈ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ ಸುದ್ದಿಯಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿಯದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, "ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.