ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ? ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯ!
Psychology of Love: ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ 'ಕಿನ್ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್' (Kinsey Institute) ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರವಾದ 'ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ'ಯನ್ನು (Passionate Love) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನಂತೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಸುಮಾರು 10,000 ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
14% ಜನ: ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
28% ಜನ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
30% ಜನ: ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
28% ಜನ: ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ
ಇಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಗೀಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು?
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು.ಇದು ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೀಳು (Obsession) ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ "ಹೆಡ್ ಓವರ್ ಹೀಲ್ಸ್" (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಳಾಗುವ) ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ (ಉತ್ಸಾಹ), ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ (ನಂಬಿಕೆ) ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಮಲಿನಂತೆ (Addiction) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯು ಆತುರದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇರಿತ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ'ಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನು?
ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹ (Euphoria) ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಒಡನಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ಆ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ "ಪ್ರೀತಿ ಮುಗಿಯಿತು" ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಮೌನವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
