ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೋ, ಒಂಟಿತನಕ್ಕೋ?
Modern Relationship Problems: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಈ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು..
ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇಕೆ?
ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗೋಪುರ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳೆಂಬ ಗೆದ್ದಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಅನೇಕರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋ?.
ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಭಾಷೆಗಿಂತ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಸಾರದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಅವು ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಟಿತನ
ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಟಿತನ. ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂಟಿತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊರಗಿನವರು ನೀಡಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿಯದೆಯೇ ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಸಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಿಕ ದೈಹಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಹಂಬಲವೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ನೀರಸವೆನಿಸಿದಾಗ (Boredom), ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸ ರೋಚಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು "ಗ್ಲಾಮರೈಸ್" ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ದೈಹಿಕ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಕಿಟಕಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ನಂತರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನೆಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂಟಿತನದಿಂದ, ಆದರೆ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ (Communication). ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು.
